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Вода відступила - в мережі показали Каховську ГЕС після теракту росіян
Вода відступила — в мережі показали Каховську ГЕС після теракту росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184514-voda-vidstupyla-v-mereji-pokazaly-kahovsku-ges-pislya-teraktu-rosiyan-video.htmlРакурс
У мережі оприлюднили нове відео, на яку видно, як зараз виглядає зруйнована Каховська ГЕС.
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Через три тижні після підриву вода від залишків дамби відступила. Це видно на відео з дрона, яке зняли у «Вавилон 13».
Каховське водосховище перетворюється на річку. Зараз воно осушене на глибину приблизно 10 метрів.
На карті видно, що значна частина його висохла повністю. Водою вкрито лише 24% площі водосховища від початкового рівня станом на 5 червня.
Крім того, видання «Мост» показало набережну Херсона після відходу води через затоплення внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС.