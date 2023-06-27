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Ракурс
Вода відступила - в мережі показали Каховську ГЕС після теракту росіян

Вода відступила — в мережі показали Каховську ГЕС після теракту росіян (ВІДЕО)

27 чер 2023, 10:40
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У мережі оприлюднили нове відео, на яку видно, як зараз виглядає зруйнована Каховська ГЕС.


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Через три тижні після підриву вода від залишків дамби відступила. Це видно на відео з дрона, яке зняли у «Вавилон 13».

Каховське водосховище перетворюється на річку. Зараз воно осушене на глибину приблизно 10 метрів.

На карті видно, що значна частина його висохла повністю. Водою вкрито лише 24% площі водосховища від початкового рівня станом на 5 червня.

Крім того, видання «Мост» показало набережну Херсона після відходу води через затоплення внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: Ракурс


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