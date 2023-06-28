ВАКС арештував голову Тернопільської облради у справі про вимагання 2,4 млн грн у бізнесмена

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Антикорупційний суд (ВАКС) заарештував на 60 діб голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою застави у 805 тис. грн.

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Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко.

САП просила взяти його під варту із заставою у 13 млн грн, повідомляє «Суспільне».

У разі внесення суми Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Головко на суді казав, що «це була дика підстава і провокація». Він сприймав всі події в контексті надання підприємцем Олександром Ярмоленком добровільної волонтерської допомоги.

Голова облради розповів, що з Ярмоленком вони давно співпрацюють по волонтерській діяльності, бо «йде війна і треба допомагати, останнє виносити з хати, щоб перемогти».

Головко також припустив, що ця справа може бути пов’язана з його політичною діяльністю і принциповою позицією щодо московської церкви. Він заперечує, що міг взяти хабар.

Моя посада як голови Тернопільської обласної адміністрації не передбачає розпорядження коштами. Я не міг впливати на оплату або несплату за виконану роботу, — заявив Головко. Волонтер Ярмоленк, як запевняє Головко, провокував його на хабар для подальшого кримінального переслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили Головка та двох заступників начальника ОВА на висловленні прохання одержати 1,79 млн грн та одержанні 600 тисяч грн.

Раніше першого заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука теж взяли під варту із заставою у 805 тисяч грн.