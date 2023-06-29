Макрон - НАТО має сформувати перспективу вступу України

https://racurs.ua/ua/n184594-makron-nato-maie-sformuvaty-perspektyvu-vstupu-ukrayiny.html

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність вільнюському саміту НАТО сформувати конкретний шлях до членства України в Північноатлантичному альянсі.

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Ми повинні будемо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті, — заявив Макрон, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Єлисейському палаці в Парижі, пише Euractiv.

З його слів, на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення з подальшої підтримки України.

Рішення, які ми ухвалимо, зобов’яжуть нас на роки вперед — я маю на увазі, перш за все, підтримку України, у якій ми повинні взяти на себе довгострокові зобов’язання, — наголосив Макрон.

Президент Франції зазначив, що союзники допомагають Україні «реформувати українські збройні сили, сприяють оперативній сумісності з силами Північноатлантичному альянсу і надають підтримку в нелетальному секторі».

Нагадаємо, саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі. Всупереч стереотипам, Франція та особисто Макрон змінили свою «обережну» позицію і тепер є лобістами запрошення Києва у НАТО.