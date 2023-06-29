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Ракурс
Удар ЗСУ по командному пункту рф на Донеччині показали на відео

Удар ЗСУ по командному пункту рф на Донеччині показали на відео

29 чер 2023, 11:58
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Збройні сили України вдарили по командному пункту одного з підрозділів окупаційної армії росії у населеному пункті Верхньоторецьке Донецької області.


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Відеозапис удару по російських позиціях у четвер, 29 червня, оприлюднив у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.

Відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го окремого саперного батальйону рф, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області. Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити, — написав Бутусов.

Джерело: Ракурс


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