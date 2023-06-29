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Удар ЗСУ по командному пункту рф на Донеччині показали на відео
Удар ЗСУ по командному пункту рф на Донеччині показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n184595-udar-zsu-po-komandnomu-punktu-rf-na-donechchyni-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Збройні сили України вдарили по командному пункту одного з підрозділів окупаційної армії росії у населеному пункті Верхньоторецьке Донецької області.
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Відеозапис удару по російських позиціях у четвер, 29 червня, оприлюднив у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.
Відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го окремого саперного батальйону рф, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області. Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити, — написав Бутусов.