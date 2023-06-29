Американські ракети ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184616-ssha-nablyzylys-do-shvalennya-peredachi-ukrayini-raket-atacms-wsj.html

Ракурс

США близькі до передачі Україні балістичних ракет великої дальності ATACMS.

.

Питання передачі Києву цієї високоточної зброї перебуває на розгляді на найвищому рівні. Але американські та європейські топ-чиновники побачили ознаки того, що Білий дім дійшов висновку про нагальну необхідність підтримати боротьбу України найближчими тижнями. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням цих чиновників.

Зазначається, що у Вашингтоні та Брюсселі вирішили, що «настав час натиснути на газ» на тлі збройного заколоту ПВК «Вагнера» в росії.

А неназваний топ-чиновник Міноборони України заявив WSJ, що останніми тижнями Київ отримав позитивні сигнали про те, що Сполучені Штати наблизились до передачі ATACMS.

Українські чиновники наголошують, що ці ракети великої дальності ураження необхідні ЗСУ, щоб завдавати ударів по окупованому Криму, який ворожа армія використовує як базу для запуску ударних дронів.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації президента Джо Байдена якнайшвидше надати Україні балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» ATACMS.

Джерело: The Wall Street Journal