В окупованому Бердянську пролунало щонайменше 10 вибухів, є влучання

https://racurs.ua/ua/n184626-v-okupovanomu-berdyansku-prolunalo-schonaymenshe-10-vybuhiv-ie-vluchannya-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим.

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Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.

Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що у місті пролунала серія вибухів.

Окупаційна адміністрація міста повідомила про «роботу ППО». Чекаємо на офіційну інформацію від українських військових.