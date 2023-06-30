Ракурсhttps://racurs.ua/
В окупованому Бердянську пролунало щонайменше 10 вибухів, є влучання
В окупованому Бердянську пролунало щонайменше 10 вибухів, є влучання (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184626-v-okupovanomu-berdyansku-prolunalo-schonaymenshe-10-vybuhiv-ie-vluchannya-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим.
.
Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.
Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.
Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що у місті пролунала серія вибухів.
Окупаційна адміністрація міста повідомила про «роботу ППО». Чекаємо на офіційну інформацію від українських військових.