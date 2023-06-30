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Ракурс
В окупованому Бердянську пролунало щонайменше 10 вибухів, є влучання

В окупованому Бердянську пролунало щонайменше 10 вибухів, є влучання (ВІДЕО)

30 чер 2023, 09:20
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У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим.


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Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.

Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що у місті пролунала серія вибухів.

Окупаційна адміністрація міста повідомила про «роботу ППО». Чекаємо на офіційну інформацію від українських військових.

Джерело: Ракурс


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