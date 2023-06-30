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Польща попросила в США ядерну зброю. Фото:
Польща зголосилася розмістити ядерну зброю США на своїй територіїhttps://racurs.ua/ua/n184651-polscha-zgolosylasya-rozmistyty-yadernu-zbrou-ssha-na-svoyiy-terytoriyi.htmlРакурс
Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО про спільне використання ядерної зброї.
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Варшава хоче приєднатися до програми ядерного обміну серед країн Північноатлантичного альянсу у відповідь на розміщення країною-агресором рф тактичної ядерної зброї на території білорусі. Про це 30 червня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat News.
Остаточне рішення буде залежати від США та інших партнерів по НАТО. Однак, за словами прем'єра, польська влада «діятиме швидко в цьому питанні».
Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки путін нагнітає різного роду загрози, — наголосив Моравецький.
Як відомо, ядерний обмін — це програма ядерного стримування НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. Починаючи з 2009 року США розмістили ядерну зброю на територіях Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів та Туреччини.
Нагадаємо, 25 травня рф та білорусь підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що москва контролюватиме цю «ядерку».
А 14 травня білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що білорусь нібито вже почала отримувати від російської федерації тактичну ядерну зброю.
Джерело: Polsat News