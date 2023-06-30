Табір для майже 9 тис. осіб збудували у Білорусі. Фото: BBC Verify

https://racurs.ua/ua/n184657-tabir-dlya-mayje-9-tys-osib-zbuduvaly-u-bilorusi-karta.html

Ракурс

Польовий табір для тисяч найманців або військовослужбовців збудувати у Білорусі.

.

На тлі інформації про передислокацію на територію Білорусі найманців ПВК «Вагнера» спостерігається на покинутій військовій базі за 21 км від міста Осиповичі та за 100 км від Мінська. Колись на цій базі розміщувалася 465 ракетна бригада Білорусі, але у 2018 році її передислокували. Тепер тут можуть розміститися «вагнерівці». Про це повідомляє видання «BBC Verify».

ЗМІ оприлюднило супутникові знімки за 30 червня на яких видно низку рядів прямокутних споруд, які схожі на намети. А фото за 15 червня свідчить, що ця територія була майже порожня.

Тим часом проект «Беларускі Гаюн» підрахував, що на знімку — 298 наметів М-30, у кожному з яких у середньому може бути до 30 людей. Таким чином на базі облаштовані місця для 8 тис. 940 осіб. Однак не всі намети призначені для житла, бо є місця для харчових блоків, душів та туалетів.

Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення в північній частині колишньої військової частини. При цьому будь-якої будівельної або військової техніки на знімку не помічено, — пише «Гаюн».

Нагадаємо, 30 червня Ставка верховного головнокомандувача доручила головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу «Півночі» Сергію Наєву «підсилити» північний напрямок оборони України.

Наєв наголосив, що загрози наступу наземних сил з території Білорусі зараз не спостерігається.

Джерела: BBC Verify, «Беларускі Гаюн»