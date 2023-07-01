В Запорізькій області солдати рф відмовилися воювати — Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184660-v-zaporizkiy-oblasti-soldaty-rf-vidmovylysya-vouvaty-genshtab-zsu.html

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В Запорізькій області близько 50 військовослужбовців росії відмовилися воювати і вивели своє озброєння з ладу. Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції, — зазначили у Генштабі.

Зокрема, в районі Дорожнянки Запорізької області близько 50 дагестанців зі складу Каспійської флотилії відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння вони вивели з ладу.

Нагадаємо, ЗСУ ведуть активні контрнаступальні дії по всій лінії фронту. В Міноборони підтверджують просування захисників та заявляють про звільнення низки населених пунктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що у росіян щодня ростуть втрати через недосвідченість військовослужбовців на фоні з професіоналізмом ЗСУ.