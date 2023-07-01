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Зеленський звільнив чотирьох голів адміністрацій через неготовність укриттів
Зеленський звільнив чотирьох голів адміністрацій через неготовність укриттівhttps://racurs.ua/ua/n184672-zelenskyy-zvilnyv-chotyroh-goliv-administraciy-cherez-negotovnist-ukryttiv.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський звільнив голів адміністрацій, роботу яких із забезпечення готовності укриттів до використання було визнано незадовільною.
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Йдеться про звільнення:
Сергія Коваленка — з посади глави Подільської районної адміністрації;
Павла Бабія — з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
Сергія Павловського — з посади глави Святошинської районної адміністрації;
Дмитра Ратнікова — з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Тетяну Сизон — з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
Олександра Хомича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
Людмилу Мерзолюк — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.