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Ракурс
Зеленський звільнив чотирьох голів адміністрацій через неготовність укриттів

Зеленський звільнив чотирьох голів адміністрацій через неготовність укриттів

1 лип 2023, 12:58
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Президент Володимир Зеленський звільнив голів адміністрацій, роботу яких із забезпечення готовності укриттів до використання було визнано незадовільною.


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Йдеться про звільнення:

  • Сергія Коваленка — з посади глави Подільської районної адміністрації;

  • Павла Бабія — з посади глави Дніпровської районної адміністрації;

  • Сергія Павловського — з посади глави Святошинської районної адміністрації;

  • Дмитра Ратнікова — з посади глави Деснянської районної адміністрації.

  • Тетяну Сизон — з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

  • Олександра Хомича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

  • Людмилу Мерзолюк — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Джерело: Ракурс


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