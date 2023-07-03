Російські дрони атакували Суми. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n184728-rosiyski-drony-atakuvaly-sumy-poshkodjeno-bagatopoverhivku.html

Ракурс

Атака російських ударних дронів відбулася на Суми у понеділок, 3 липня.

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Внаслідок агресії зафіксовано «приліт» у п’ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Згинула щонайменше одна особа. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

У Сумській обласній військовій адміністрації додали, що вночі та вранці 3 липня росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордоння. Загалом були зафіксовані 12 вибухів. Під ворожими обстрілами були Хотінська, Середино-Будська, Білопільська та Есманська громади.

Зокрема, ворожі танки чотири рази здійснили обстріли Хотінської громади. Ворожі міномети шість разів гатили по Середино-Будській та Білопільській громадах. Ще дві міни ворог скинув на Есманську громаду.

Нагадаємо, вночі 3 липня росія атакувала Україну ударними дронами типу"Shahed-136/131″. Ворог запустив 17 БПЛА з південно-східного напрямку. ППО працювала у південних, східних та центральних областях й зуміла збити 13 безпілотників.