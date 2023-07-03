У мережі з'явилися фото будівництва таборів для "Вагнера" у білорусі, пригожин запевнив, що ПВК повернеться на фронт

https://racurs.ua/ua/n184740-u-mereji-z-yavylysya-foto-budivnyctva-taboriv-dlya-vagnera-u-bilorusi-prygojyn-zapevnyv.html

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У мережі опублікували фотографії будівництва ймовірних таборів для ПВК «Вагнера» у білорусі.

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Журналісти проекту «Сирена» показали, як виглядає будівництво табору під Осиповичами у Могилівській області. Стверджується, що фотографії зробив місцевий мешканець. На знімках відображені намети, печі «буржуйки» та настили. За інформацією журналістів, в одному такому наметі може розміститися до 60 осіб.

При цьому неможливо встановити геолокацію місця, де було зроблено знімки.

Раніше про будівництво табору для найманців у Могилевській області повідомляла «Верстка», супутникові знімки публікувала білоруська редакція «Радіо Свобода». За їхніми даними, у таборі розташовано 303 намети. Кожна з них містить від 20 до 50 осіб. Загальна місткість складає близько 15 тис. людей.

На фото каналу @news_sirena можна побачити намети М-30, а всередині них дерев’яні нари та настили. Нагадаємо, на нових супутникових знімках видно, що будівництво польового табору завершено. На них також можна помітити обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімках не помітно.

Ватажок ПВК «Вагнера» євген пригожин 3 липня запевнив, що вагнерівці ще повернуться на фронт. Він знову вийшов у світ з новим аудіо (це його улюблений спосіб комунікації з публікою).

З цікавого пригожин заявив: