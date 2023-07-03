Армія рф у Сумах вдарила по будівлі СБУ — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n184747-armiya-rf-u-sumah-vden-vdaryla-po-budivli-sbu-zelenskyy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що одним з об'єктів атаки безпілотників у Сумах була будівля СБУ.
Ворог цим користується, як сьогодні — завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі…, — сказав глава держави.
Раніше було відомо про чотири влучання безпілотників Shahed по центру міста, пошкоджена, зокрема п’ятиповерхівка. Дві людини загинуло, ще 19 — отримали поранення.
Зеленський подякував українським зенітникам, які від початку широкомасштабної війни збили понад три тисячі ворожих цілей.
Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі — стати основою для європейського повітряного щита, — додав він.