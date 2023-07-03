Удар по житловому будинку у Сумах, фото - Суспільне

https://racurs.ua/ua/n184747-armiya-rf-u-sumah-vden-vdaryla-po-budivli-sbu-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що одним з об'єктів атаки безпілотників у Сумах була будівля СБУ.

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Президент каже, що Україна «поки не має достатньої кількості якісних систем ППО», щоб захистити всю територію.

Ворог цим користується, як сьогодні — завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі…, — сказав глава держави.

Раніше було відомо про чотири влучання безпілотників Shahed по центру міста, пошкоджена, зокрема п’ятиповерхівка. Дві людини загинуло, ще 19 — отримали поранення.

Зеленський подякував українським зенітникам, які від початку широкомасштабної війни збили понад три тисячі ворожих цілей.