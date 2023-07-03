У ЗСУ назвали чисельність російського угруповання навколо Лимана, Куп’янська та Бахмута

https://racurs.ua/ua/n184748-u-zsu-nazvaly-chyselnist-rosiyskogo-ugrupovannya-navkolo-lymanu-kup-yanska-ta-bahmuta.html

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На Лимано-Куп'янському і Бахмутському напрямках росіяни сконцентрували 180 тис. окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Там зібрано досить потужне угруповання: повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська та штурмові роти «Шторм Z». По всій нашій зоні відповідальності понад 180 тис. солдатів росії. На бахмутському (напрямку) — десь у районі 50 тис., — сказав Череватий.

Ворог намагається наступати на лимано-куп'янському напрямку. Там зараз фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів — 595 за добу.

Загалом, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ за 3 липня, армія рф зосередила «основні зусилля» на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.