Прихильники УПЦ МП не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію, яка мала опечатати звільнені корпуси

https://racurs.ua/ua/n184766-pryhylnyky-upc-mp-ne-pustyly-do-kyievo-pecherskoyi-lavry-komisiu-yaka-mala-opechataty-zvilneni.html

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До Києво-Печерської Лаври 4 липня знову прибула комісія Міністерства культури для опечатування вивільнених корпусів.

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Вона мала перевірити та опечатати звільнені корпуси території Нижньої лаври, йдеться про 5 об'єктів, зокрема, 57-й, 69-й та 70-й корпуси. Йдеться про п’ять об'єктів. Однак віряни та ченці УПЦ МП не дають працівникам комісії доступу до приміщень.

Не потрібно молитися російською, — співає активіст біля Києво-Печерської лаври, передає «Радіо Свобода».

Комісія сьогодні збиралася опечатати корпуси Нижньої лаври, які мали б передати у власність держави. Виконувач обов‘язків голови заповідника розповів, що адміністрацію монастиря попередили про передачу приміщень, і ті дали письмову згоду. Але зрештою зобов’язання не виконали.

До поліції вже написали заяву, комісія після інциденту поїхала з Лаври, передає наша кореспондентка. Там залишаються люди, які називають себе вірянами УПЦ (МП), а також з десяток активістів, які підтримують виселення УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври.

В.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко розповів, що раніше комісія попереджала у письмовій формі ченців, що сьогодні буде повернено п’ять корпусів заповідника.

У відповідь на цей лист ченці попередили, що готові звільнити два з п’яти корпусів. Але за фактом жодних корпусів Києво-Печерської лаври не звільнено.