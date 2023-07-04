У ЗСУ ексклюзивно розказали, хто і як збив «Джавеліном» російський вертоліт Ка-52

https://racurs.ua/ua/n184769-djavelinom-po-ka-52-u-zsu-rozpovily-yak-zbyly-rosiyskyy-vertolit.html

Ракурс

Російський ударний вертоліт Ка-52 2 липня збив боєць на псевдо «Маяк».

.

Він командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти, розповів в ефірі «Радіо Свобода» речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Ця подія сталася на Бердянському напрямку. «Алігатор» йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем ППО. Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК «Джавелін» і зробив результативний пуск.

Раніше цей молодий офіцер відрекомендувався як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має в своєму доробку знищених п’ять одиниць броньованої важкої техніки, — розказав Шершень.

Також він нагадав, що у червні інший боєць з цієї бригади, на псевдо Літо, також знищив Ка-52, але з ПЗРК «Ігла».