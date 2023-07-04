Чи будуть “вагнерівці” перебазовуватися в білорусь — прогноз ГУР

https://racurs.ua/ua/n184778-chy-budut-vagnerivci-perebazovuvatysya-v-bilorus-prognoz-gur.html

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Ватажок ПВК «Вагнер», воєнний злочинець рф євген пригожин навряд чи буде перебазовувати увесь особовий склад на територію підконтрольної росії білорусі.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Можна говорити про: перенесення юридичної адреси, використання білорусі як певного логістичного хабу для можливого перекидання на інші напрямки й, можливо, інші континенти, — сказав Юсов.

З його слів, очевидно, що пригожин часто буватиме в білорусі. На думку Юсова, йдеться більше про дотримання домовленостей.

Здебільшого — це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, що були озвучені за результатами оцих останніх маршів, заколотів і тому подібного, — додав представник ГУР.

Нагадаємо, після невдалого заколоту пригожин пообіцяв залишитися в білорусі.