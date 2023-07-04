ЗСУ йдуть у наступ на двох напрямках, подавили 18 артсистем рф — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184785-zsu-ydut-u-nastup-na-dvoh-napryamkah-podavyly-18-artsystem-rf-genshtab.html

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Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. За останню добу захисники України уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупаційної армії росії. Також вдалося знищити три склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби окупантів.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 4 липня.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — йдеться у повідомленні.

Авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, три — по зенітно-ракетних комплексах, один — по пункту управління ворога.

Водночас російські загарбники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На сході, особливо Лиманський та Бахмутський напрямки, точиться основна боротьба за ініціативу. Тобто за перехоплення ініціативи двома сторонами. Весь двобій заключається в цьому. Ми стратегічно, якщо говорити за південь та схід, то ініціатива у нас. Якщо говорити локально, то там йдуть бої саме за цю ініціативу, — заявила заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник безуспішно намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.