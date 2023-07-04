Генштаб офіційно повідомив про підготовку рф провокації на ЗАЕС найближчим часом

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Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, яку російські терористи окупували торік 4 березня.

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Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту на території Запорізької АЕС. Теракт росіян на ЗАЕС буде розцінюватися всіма цивілізованими країнами як застосування ядерної зброї, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.