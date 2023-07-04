Інструкцію на випадок вибуху на ЗАЕС видало Міністерство охорони здоров’я

https://racurs.ua/ua/n184792-instrukciu-na-vypadok-vybuhu-na-zaes-vydalo-ministerstvo-ohorony-zdorov-ya-infografika.html

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Міністерство охорони здоров’я України 4 липня опублікувало інструкцію, що має бути у тривожній валізі на випадок теракту воєнних злочинців росії на Запорізькій АЕС.

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У МОЗ наголосили, що головне — зберігати спокій та не піддаватися паніці. У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Стежте за подальшими вказівками та дотримуйтеся інструкцій. На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:

документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках);

маску для обличчя або респіратор;

аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання);

вологі серветки;

змінний одяг та взуття;

мінімально необхідний запас води і їжі.

Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

Нагадаємо, ввечері 4 липня Генеральний штаб Збройних сил України попередив про можливу підготовку окупантами провокації на Запорізькій АЕС найближчим часом. Оскільки сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені предмети, схожі на вибухові пристрої. У ЗСУ додали, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Згодом окупанти заявили, що цієї ночі захисники України «вчинять провокацію» на АЕС.

Наголосимо, що аварії, хоча б наближено співставної за наслідками з Чорнобильською трагедією, в Україні не станеться навіть за умови найгіршого розвитку ситуації на ЗАЕС.