Українська армія намагається втомити російську, перш ніж йти на прорив - ISW

https://racurs.ua/ua/n184795-ukrayinska-armiya-namagaietsya-vtomyty-rosiysku-persh-nij-yty-na-proryv-isw.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни в черговому зведенні висловлює припущення, що українська армія не намагається зараз великими силами швидко проломити російські лінії оборони, оскільки наголошує на поступовому виснаженні сил противника.

.

Українські збройні сили, схоже, сфокусувалися на створенні асиметричного градієнта виснаження: зберігаючи живу силу України ціною повільного територіального просування, поступово знищувати живу силу та техніку росії, — пишуть аналітики ISW.

На підтримку цього припущення вони наводять слова голови Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова про те, що «зараз війна на знищення дорівнює війні на визволення».

Нинішній темп операцій України не вказує ні на патове становище, ні на те, що Україна не здатна відвоювати великі території, — вважає ISW.

Автори зведення нагадують, що операції з витіснення російських військ з правого берега Дніпра в Херсонській області передувала тривала підготовка у вигляді бомбардування ракетами мостів через Дніпро і порівняно невеликих атак на різних ділянках фронту. Все разом це в результаті призвело до відступу росіян з правобережжя.

Російський зимовий наступ на півночі Луганської області зупинився всього за місяць без суттєвих територіальних придбань.

ISW водночас зазначає, що зараз ситуація на південному фронті інша: немає такого вузького місця в російській логістиці, як мости через Дніпро. Але головне, з їхньої точки зору — в схожості тактики вимотування і знищення сил противника.