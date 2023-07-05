Генштаб повідомив, чим ЗСУ били по Чонгарському мосту

https://racurs.ua/ua/n184810-genshtab-povidomyv-chym-zsu-byly-po-chongarskomu-mostu.html

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У Генштабі підтвердили, що ЗСУ били по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow.

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Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу в розмові з «Укрінформом».

Про атаку на Чонгарський міст окупаційна влада повідомляла 22 червня.

Зруйнований міст в Чонгарі був життєво важливими для армії росії. Маршрут через мости в Чонгарі — найпряміший шлях від кримського логістичного вузла в Джанкої до запорізького сектора, де росія нині захищається від великого українського наступу.

Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося як мінімум на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами.

При цьому російська влада збудувала заміну — понтонний міст. Переправа використовується тільки для руху військових. Швидкість, з якою переправу збудували, показує важливість цього маршруту для рф.