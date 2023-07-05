Біля будівлі Шевченківського райсуду 5 липня, скріншот відео

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Ракурс

У Києві зловмисник, який сьогодні, 5 липня, підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду, загинув на місці події.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе, — зазначив міністр.

За словами Клименка, під час штурму будівлі також отримали поранення отримали двоє бійців КОРДу.

Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці, — зазначив міністр.

У прес-службі Офісу генпрокурора зазначають, що повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 близько 17.20.

Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, — вказано в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що після використання вибухового пристрою обвинувачуваний зачинився всередині конвойного приміщення. Вживалися заходи для його затримання.

Обвинувачений під час повторної спроби використати вибуховий пристрій загинув на місці, — додали згодом у відомстві.

За фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу) було розпочато досудове розслідування.

Згодом у відомстві також повідомили, що за фактом заподіяння тілесних ушкодження правоохоронцям до ЄРДР внесено відомості за ст. 348 Кримінального кодексу — посягання на життя працівника правоохоронного органу.