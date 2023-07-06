Удар рф по житловому будинку Львова — є загиблі, зруйновано понад 50 квартир

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Ракетний удар по Львову нанесли воєнні злочинці окупаційної армії росії у ніч на 6 липня. Внаслідок падіння ракети знищено частину багатоквартирного житлового будинку. За попередньою інформацію, є загиблі та поранені. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах — щонайменше 50 квартир, пошкоджені близько 50 транспортних засобів.

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Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Є загиблі та поранені. Зруйновано більше 50-ти помешкань. Надзвичайники продовжують розбирати завали, — зазначив мер міста Андрій Садовий.

Під завалами будинку у Львові, куди влучила російська ракета, знайшли тіла чотирьох загиблих. Відомо про щонайменше дев’ятьох поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали. Зі слів Садового, ймовірно, будуть знайдені ще тіла загиблих.

Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали, — написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

ОНОВЛЕНО о 9.15. Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ знищило сім ракет над Львівщиною. Внаслідок падіння ракети на багатоповерхівку підтверджена загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 мешканці. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.