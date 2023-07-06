Чи підвищуватимуть податки до кінця війни, розповіли в уряді

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Кабінет міністрів України не планує підвищувати податки до кінця війни, окрім їх повернення до довоєнного рівня. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Йдеться про скасування спрощеної систему оподаткування для великого бізнесу, зокрема повернення до 5% замість 2%.

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Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня, — повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни не планується.

Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії, — підсумував глава уряду.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. Передбачена з початку повномасштабної російської агресії пільга — зниження ПДВ до 7% - була покликана сприяти наповненню ринку в умовах втрати логістичних ланцюжків та відмови від продукції з росії та білорусі. Відтепер ПДВ знову повертається до 20% та підвищуються акцизи.