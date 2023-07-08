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Ракурс
Нові вибухи прогриміли в двох областях рф. Фото:

Нові вибухи прогриміли в двох областях росії (ВІДЕО)

8 лип 2023, 11:19
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Дві області російської федерації були атаковані у суботу, 8 липня.


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Під обстрілом опинилося шебекіно бєлгородської області. Вогонь нібито вівся з реактивних систем залпового вогню «Град». Виникла пожежа на місцевому ринку, овочевій базі, згорів автомобіль. Про це повідомив губернатор регіону в’ячеслав гладков, попереджають місцеві ЗМІ.

Тривожно для росіян було й у воронежській області. Місцева влада заявила, що на підльоті до воронежа нібито були збиті два дрони.

А Telegram-канал Baza пише, що дрони намагалися атакувати нафтосховища. Перший БПЛА впав на території підприємства «роснефти» у воронежі, а другий начебто збили у декількох кілометрах від аеродрому «балтімор».

Ще один безпілотник атакував виробничо-диспетчерську станцію «воронеж», розташовану в селищі соф’їно. Також влада рф заявила про збиття четвертого дрону біля села гремяче.

Нагадаємо, 4 липня під москвою збили три безпілотники. Зокрема, один із безпілотників атакував аеропорт «внуково», а ще один дрон-камікадзе вдарив по території одного з військових об'єктів у кубинці.

Джерело: Ракурс


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