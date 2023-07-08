Байден прокоментував передачу ЗСУ касетних боєприпасів. Фото:

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Американська касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, суттєво допоможуть на полі бою.

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Це озброєння повинне допомогти Силам оборони «зупинити просування росіян і забезпечити успіх контрнаступу». Рішення щодо їх передачі було важким, воно обговорювалося з союзниками. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, передає CNN.

Американський лідер запевнив, що передані Штатами касетні боєприпаси будуть сумісні з гаубицями калібру 155-мм, які є на озброєнні ЗСУ. Байден наголосив, що ці боєприпаси є тимчасовим рішенням для перехідного періоду, поки США не зможуть виробляти більше 155-мм артилерійських снарядів інших типів.

Це війна, пов’язана з боєприпасами. І у них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я в підсумку скористався рекомендацією Міністерства оборони щодо передачі касетних боєприпасів. Але головне, у них зараз є зброя, щоб зупинити росіян, і не дати їм зупинити український наступ. І я думаю, що вони потребували їх, — зазначив Байден.

Нагадаємо, 7 липня радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки виділили новий пакет оборонної допомоги Україні, в який входять касетні боєприпаси. Він наголосив, що Київ надав Вашингтону письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.

Джерело: CNN