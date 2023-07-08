Бізнес, оформлений на Бубку, заробляє в днр

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Бізнес, оформлений на Героя України Сергія Бубку, заробляє в так званій днр. На другий рік повномасштабної війни.

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Журналісти «Бігус.Інфо» виявили, що, окрім спорту, в житті олімпійця є бізнес. На Бубку записано декілька різнопрофільних компаній. Частина з них прописана у Києві, частина — у тимчасово окупованому Донецьку. Цей бізнес не просто зареєстрований, а ще й успішно функціонує. Принаймні, одна з записаних на Бубку та його брата Василя (колись — також стрибун з жердиною) компаній, ще приносить власникам дохід у рублях.

Журналісти у розслідуванні стверджують, що в олімпійського чемпіона декілька різнопрофільних компаній, серед яких і паливний бізнес у днр. Ця фірма отримує офіційні підряди від терористів.

Російська фірма «Монблан», яка належить братам Бубкам, у травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тис. рублів.

«Монблан» — старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності — торгівля пальним. За даними українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу, компанія не була закрита.

Окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значаться його рідний брат Василь та матір Валентина. Ще до 2014 року «Монблан» брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку.

Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018 році.

На початку 2023 року «Монблан» з’явився в російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація в базах країни-агресора відбувалася після того, як там ухвалили закон, що всі компанії на окупованих територіях мають робити документи відповідними до законодавства рф. На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 року «Монблан» почав офіційно торгувати з терористами. Журналісти Bihus.Info знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель рф.

4 травня компанія уклала угоду з так званим «республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения днр» на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2 тис. л пального.

Наступна угода датована 26 травня. Фірма «Монблан» продала 11,5 тис. л пального на майже 669 тис. рублів «федеральному казенному учреждению «центр по обеспечению деятельности казначейства россии».

Останній контракт від 30 травня. 1 тис. 200 л пального на 63 тис. рублів компанія Бубок продала так званому «республиканскому казначейству дрн».

За угодами фірма «Монблан» продає не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках «Монблану». Наразі їх як мінімум шість, усі — на тимчасово окупованих росією українських територіях: чотири в Донецьку, по одній — у Макіївці та біля Волновахи.

Історія питання

Бубка — видатний спортсмен та відомий в усьому світі легкоатлет. 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Чемпіон Європи та світу, Олімпійський чемпіон. З 2005 по 2022 роки очолював Національний олімпійський комітет.

У 2001 році Бубка отримав звання «Героя України».

Восени 2022 року Вадим Гутцайт замінив Бубку на посаді президента НОК. Однак оприлюднення повного списку складу НОК викликало суспільний резонанс — там члени забороненої тепер партії ОПЗЖ, колишні регіонали.

Бубка очолював НОК протягом останніх 17 років. Увесь цей час він був єдиним і безапеляційним кандидатом на посаду президента. На початок великої війни Бубка відреагував лише 4 березня, заявивши, що «на нашу землю прийшла біда». Пізніше він називав російську агресію «катастрофою», а також заявив, що «війна має припинитись».

Окрім цього, за поданням Бубки до складу НОК було обрано Григорія Суркіса. Також Бубка особисто просив генасамблею включити до нового складу Нестора Шуфрича як президента федерації стрільби з лука.