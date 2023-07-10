Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів оборони Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n184967-povernennya-komandyriv-mariupolya-posol-v-turechchyni-rozpoviv-pro-motyvy-erdogana.html

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Жодних умов Києву з приводу повернення командирів оборони Маріуполя Туреччина не висувала, заявив посол України у Туреччині Василь Боднар. Водночас, за його словами, в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

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Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений «увесь дипломатичний авангард».

Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", — сказав Боднар для «Радіо Свобода».

Він також розповів, що переговори стосовно звільнення командирів тривали кілька місяців.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський привіз зі Стамбула додому командирів захисників Маріуполя — Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега. Вони були інтерновані у жовтні з рф до Туреччини. Згодом в Кремлі сказали, що не узгоджували з президентом Туреччини рішення про передачу українських офіцерів Києву.