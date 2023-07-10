Поки війна, реєстру олігархів не буде - заступник голови ОП

https://racurs.ua/ua/n184972-poky-viyna-reiestru-oligarhiv-ne-bude-zastupnyk-golovy-op.html

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Поки війна, реєстру олігархів не буде, адже великий український бізнес теж зазнав втрат.

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Про це сказав «РБК-Україна» заступник голови ОП з питань судів Андрій Смирнов.

У країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно не на часі. Дати об'єктивну оцінку складно. Це того не вартує. Треба виграти війну, а потім сісти і подивитись на конкретну «карту бою», — зауважив він.

Зазначимо, закон про олігархів ухвалили у 2021 році за проектом президента Зеленського. Закон передбачає обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів.

Тим часом у Верховній Раді намагаються врятувати фігурантів сотень корупційних справ через правку до законопроєкту № 8235, повідомив Центр протидії корупції.

Зокрема парламенту пропонують декриміналізувати і ті злочини, які розслідують НАБУ/САП або вже розглядає Антикорупційний суд.

Так, запропоновано змінити цю статтю таким чином, щоб зі складу злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем випадали випадки, коли чиновник зловживає владою не на свою користь, а на користь третіх осіб.

Зокрема, після прийняття правки відповідальності зможуть уникнути фігуранти таких справ як Роттердам+ (згідно зі слідством посадовці НКРЕКП приймали незаконні рішення в інтересах групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова, що завдало збитків державі на близько 40 млрд грн), справи посадовців «Укрнафти» (діяли в інтересах третіх осіб, зокрема групи олігарха Коломойського, та призвели до збитків державі на понад 13 мільярдів гривень), екс-керівник ДФС Роман Насіров (зловживав владою на користь екс-депутата Олександра Онищенка).

Також поправки дозволять уникнути відповідальності за зловживання на відбудові та закупівлях для ЗСУ.

Також передбачається, що уже ухвалені у Вищому антикорупційному суді вироки за цією статтею здебільшого будуть скасовані.

Ця ж поправка може значно ускладнити розслідування справ про штучне завищення цін у закупівлях. Зокрема це ускладнить розслідування справи про закупівлю «яєць по 17 гривень» Міністерством оборони України, оскільки злочином пропонують визнавати тільки завдання «реальної матеріальної шкоди».

Це означає, що купівля держорганом товару за вдвічі завищеною ціною скоріше за все не вважатиметься завданням «реальної матеріальної шкоди» державі, — зазначив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зауважив, що формально правку пропонує внести депутат від забороненої нині «Опозиційної платформи — За життя» Григорій Мамка, однак реальність її прийняття буде ясною уже сьогодні, коли її розгляне профільний правоохоронний комітет парламенту.