Кім "підігнав" - українські військові застосовують проти рф виготовлені у КНДР реактивні боєприпаси

https://racurs.ua/ua/n184975-kim-pidignav-ukrayinski-viyskovi-zastosovuut-proty-rf-vygotovleni-u-kndr-reaktyvni-boieprypasy.html

Ракурс

ЗСУ використовують у боях реактивні боєприпаси до «Градів» із Північної Кореї.

.

OSINT-аналітик War Noir помітив у фоторепортажі про роботу розрахунку «Град» 47 бригади «Маґура» маркування на 122-мм снарядах, що вказують на тип ракет R-122 HE.

Портал «Мілітарний» порівняв фото захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів і дійшов висновку, що це можуть бути саме вони. Тоді вантаж з КНДР ішов до терористів ХАМАС.

Портал припускає, що ці снаряди, як і озброєння виробництва Ірану, потрапляють до України від західних союзників, які час від часу проводять рейди на контрабандне озброєння, що прямує на Близький Схід.

#Russia / #Ukraine ����: New photos of #Ukrainian combatants with 122mm rockets on #Zaporizhzhia Front.



The rockets and markings are very similar to R-122 HE rockets made by #NorthKorea (#DPRK) ��.



Yet, it’s very hard to come to a definite conclusion due to minor differences. pic.twitter.com/BUFngdfxIo — War Noir (@war_noir) July 9, 2023

У кадр журналістів потрапили 122-мм реактивні снаряди. Вони мали маркування, яке дуже схоже на північнокорейське.

«Мілітарний» порівняв фото захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів. Тоді їх намагалися переправити для терористів ХАМАСу.

Написи на снарядах та індекс «R-12 HE» повністю збігаються. Є відмінності в останньому рядку, де промаркована серія і дата виготовлення.

Сфотографований в руках українського артилериста реактивний снаряд, судячи з напису, був виготовлений в 1995 році.

Правдиво невідомо, як на озброєння українських сил потрапили боєприпаси КНДР. Адже це досить закрита для світу країна і її уряд неодноразово висловлював підтримку окупації Росією українських територій.

Можна припустити, що ці снаряди, як і озброєння виробництва Ірану, потрапляють до України від західних союзників, котрі періодично проводять рейди та перехоплюють контрабандне озброєння, яке прямує до терористів на Близькому Сході.

Також не можна виключати та схему з перепродажем боєприпасів третіми країнами або ж їхню участь як посередника в схемах торгівлі.

Так, вже неодноразово в руках українських військових помічали іранські боєприпаси 2022 року виробництва, тобто виготовлені вже під час повномасштабної російсько-української війни.

Можлива участь України в таких схемах торгівлі з придбанням корейських реактивних боєприпасів пояснюється їхнім гострим дефіцитом. Український оборонно-промисловий комплекс не виробляє 122-мм реактивні боєприпаси, а східноєвропейські виробники, такі як Болгарія та Сербія, не здатні повністю задовольнити потребу.