Кім "підігнав" - українські військові застосовують проти рф виготовлені у КНДР реактивні боєприпаси

ЗСУ використовують у боях реактивні боєприпаси до «Градів» із Північної Кореї.

OSINT-аналітик War Noir помітив у фоторепортажі про роботу розрахунку «Град» 47 бригади «Маґура» маркування на 122-мм снарядах, що вказують на тип ракет R-122 HE.

Портал «Мілітарний» порівняв фото захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів і дійшов висновку, що це можуть бути саме вони. Тоді вантаж з КНДР ішов до терористів ХАМАС.

Портал припускає, що ці снаряди, як і озброєння виробництва Ірану, потрапляють до України від західних союзників, які час від часу проводять рейди на контрабандне озброєння, що прямує на Близький Схід.

#Russia / #Ukraine ����: New photos of #Ukrainian combatants with 122mm rockets on #Zaporizhzhia Front.



The rockets and markings are very similar to R-122 HE rockets made by #NorthKorea (#DPRK) ��.



Yet, it’s very hard to come to a definite conclusion due to minor differences. pic.twitter.com/BUFngdfxIo