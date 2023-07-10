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Кім "підігнав" - українські військові застосовують проти рф виготовлені у КНДР реактивні боєприпаси
Кім «підігнав» — українські військові застосовують проти рф виготовлені у КНДР реактивні боєприпаси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184975-kim-pidignav-ukrayinski-viyskovi-zastosovuut-proty-rf-vygotovleni-u-kndr-reaktyvni-boieprypasy.htmlРакурс
ЗСУ використовують у боях реактивні боєприпаси до «Градів» із Північної Кореї.
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OSINT-аналітик War Noir помітив у фоторепортажі про роботу розрахунку «Град» 47 бригади «Маґура» маркування на 122-мм снарядах, що вказують на тип ракет R-122 HE.
Портал «Мілітарний» порівняв фото захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів і дійшов висновку, що це можуть бути саме вони. Тоді вантаж з КНДР ішов до терористів ХАМАС.
Портал припускає, що ці снаряди, як і озброєння виробництва Ірану, потрапляють до України від західних союзників, які час від часу проводять рейди на контрабандне озброєння, що прямує на Близький Схід.
#Russia / #Ukraine ����: New photos of #Ukrainian combatants with 122mm rockets on #Zaporizhzhia Front.— War Noir (@war_noir) July 9, 2023
The rockets and markings are very similar to R-122 HE rockets made by #NorthKorea (#DPRK) ��.
Yet, it’s very hard to come to a definite conclusion due to minor differences. pic.twitter.com/BUFngdfxIo
У кадр журналістів потрапили 122-мм реактивні снаряди. Вони мали маркування, яке дуже схоже на північнокорейське.
«Мілітарний» порівняв фото захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів. Тоді їх намагалися переправити для терористів ХАМАСу.
Написи на снарядах та індекс «R-12 HE» повністю збігаються. Є відмінності в останньому рядку, де промаркована серія і дата виготовлення.
Сфотографований в руках українського артилериста реактивний снаряд, судячи з напису, був виготовлений в 1995 році.
Правдиво невідомо, як на озброєння українських сил потрапили боєприпаси КНДР. Адже це досить закрита для світу країна і її уряд неодноразово висловлював підтримку окупації Росією українських територій.
Можна припустити, що ці снаряди, як і озброєння виробництва Ірану, потрапляють до України від західних союзників, котрі періодично проводять рейди та перехоплюють контрабандне озброєння, яке прямує до терористів на Близькому Сході.
Також не можна виключати та схему з перепродажем боєприпасів третіми країнами або ж їхню участь як посередника в схемах торгівлі.
Так, вже неодноразово в руках українських військових помічали іранські боєприпаси 2022 року виробництва, тобто виготовлені вже під час повномасштабної російсько-української війни.
Можлива участь України в таких схемах торгівлі з придбанням корейських реактивних боєприпасів пояснюється їхнім гострим дефіцитом. Український оборонно-промисловий комплекс не виробляє 122-мм реактивні боєприпаси, а східноєвропейські виробники, такі як Болгарія та Сербія, не здатні повністю задовольнити потребу.