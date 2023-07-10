Американська БМП «Бредлі». Фото: Суспільне

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Ракурс

Бойові машини піхоти американського виробництва M2 Bradley продемонстрували неабияку ефективність на полі бою.

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Ця БМП оснащена 25-мм автоматичною гарматою «Бушмастер» з боєкомплектом у 900 набоїв. Радянські БМП-½ вона з легкістю знищує на дистанції до 2 км, бо бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні. Також на озброєнні «Бредлі» є пускова установка TOW та кулемет калібру 7,62-мм. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр 10 липня повідомила в Telegram.

За її словами, М2 Bradly на відмінно справляється з осиновими задачами в бою — вогневою підтримкою та транспортуванням піхоти. Однак ця машина є ще цінною тому, що має високу захищеність.

Маляр розповіла, що екіпаж та десант БМП вцілів після прямого влучання по машині ракети з реактивної системи залпового вогню «Граду». Також в одному з випадків «Бредлі» підірвався на протитанковій міні, а в башту влучив протитанковий кумулятивний боєприпас. Тоді також ніхто не постраждав.

Заступниця міністра додала, радянські аналоги за рівнем захисту навіть близько не стоять із Bradley.

Нагадаємо, 7 липня Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про новий пакет безпеки для України на 800 млн дол. ЗСУ передадуть касетні боєприпаси, додаткові ракети для Patriot та HIMARS, понад 60 бронемашин Bradley та Stryker, снаряди калібру 155-мм та 105-мм.