ЗСУ розбили російський ЗРК С-400 “Тріумф”

https://racurs.ua/ua/n184998-zsu-rozbyly-rosiyskyy-zrk-s-400-triumf-foto.html

Ракурс

Українські військові вивели з ладу батарею російського зенітного комплексу С-400 знищивши його ключові машини артилерійським вогнем.

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Фото були оприлюднені в соціальних мережах.

В результаті завданих ударів знищено російську самохідну пускову установку 5П85СМ2−1 та багатофункціональний радар 92Н6A зі складу зенітного ракетного комплексу великої дальності С-400. Також відомо про знищення однієї вантажівки КамАЗ та ліквідацію частини персоналу.

За словами російських операторів комплексу, які і є першоджерелом фото, удар було нанесено точним вогнем ракетної системи HIMARS.

«Мілітарний» пише, що 92Н6Е це багатофункціональна радіолокаційна станція з трьохкоординатним радаром з фазованою антеною решіткою. Вона має можливість виявлення до 100 цілей та точного супроводу до 6 цілей на відстані до 400 км та висоті до 30 км.

На РЛС 92Н6Е зав’язана робота усієї батареї в котру входить від трьох до шести пускових установок. Вона виконує завдання з пошуку повітряних цілей, їх супровід, ідентифікацію «свій-чужий», подальше захоплення та наведення на неї зенітної керованої ракети.

Ураження 92Н6Е є ключовим епізодом, адже її знищення виводить з ладу усю батарею. Радіолокаційні станції такого класу є дуже цінною бойовою одиницею втрату якої складно компенсувати.

Також в результаті завданого удару знищено самохідну пускову установку 5П85СМ2−1 на шасі вантажівки МЗКТ-543М.

Машина несе чотири транспортно-пускових контейнери з зенітними ракетами, контроль та запуск яких виконується автоматично за командою із машини командного пункту.

Необхідно зазначити, що машина знаходилась у не боєготовому стані зі складеними у транспортне положення пусковими контейнерами. Те саме стосується і мобільної РЛС 92Н6A, котра була уражена зі складеним радаром. Імовірно, комплекс вдалось «перехопити» під час розгортання на позиції.

Це вже не перше ураження комплексу С-400. Раніше наприкінці травня відбулося ураження командного пункту та пускової установки зі складу аналогічної системи на Херсонщині. Тоді зенітний комплекс, що прикривав важливий об'єкт окупантів, був уражений схожим чином керованими ракетами GMLRS із ракетної системи HIMARS.