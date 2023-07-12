NYT: Білий дім обговорює питання про постачання Україні ракет ATACMS

https://racurs.ua/ua/n185031-nyt-bilyy-dim-obgovoruie-pytannya-pro-postachannya-ukrayini-raket-atacms.html

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Білий дім веде непублічне обговорення щодо можливого постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.

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Про це повідомляє New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського чиновника.

За словами співрозмовників видання, які говорили на умовах анонімності, може йтися про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які були зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці.

У травні Велика Британія відправила до України крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, а Франція на саміті НАТО у Вільнюсі пообіцяла поставити ідентичні ракети повітряного базування SCALP.

Київ вже давно просить надати ракети ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 км, що приблизно на 60 км більше, ніж у Storm Shadow та SCALP.

Представники Пентагону стверджують, що американський арсенал ATACMS порівняно невеликий і ракети були залучені в інших військових планах Пентагону, зокрема на Корейському півострові.

З початку розробки ракети в 1980-х роках було вироблено лише близько 4 тис. екземплярів, заявила у вівторок представниця компанії Lockheed Martin.