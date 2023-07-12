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Складні технічні моменти - Кулеба про графік появи перших F-16 в Україні
Складні технічні моменти — Кулеба про графік появи перших F-16 в Україніhttps://racurs.ua/ua/n185036-skladni-tehnichni-momenty-kuleba-pro-grafik-poyavy-pershyh-f-16-v-ukrayini.htmlРакурс
Перші F-16 мають літати в українському повітряному просторі згідно з графіком до кінця першого кварталу наступного року.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив «Радіо Свобода», що надання Україні західних винищувачів F-16 пов’язане з дуже складними технічними моментами.
Коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на F-16 у серпні в Данії, результати можуть бути за півроку, заявив 11 липня в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10−12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30−40 людей, — сказав він
Коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформували, повідомив міністр оборони Олексій Резніков після підписання меморандуму.
Окрім України до неї увійшли 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Велика Британія, Швеція та Румунія.
Згідно з домовленостями, українські пілоти та техніки візьмуть участь у тренувальній програмі, в яку також можуть включити інші типи винищувачів.
Західні винищувачі зможуть знищити російські кораблі, які досі почувають себе вільно у Чорному морі і є носіями крилатих ракет, заявив речник Командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україні потрібно декілька ескадрилей, які зможуть це забезпечити.
Треба захистити Чорне море, зернові коридори, прибережну зону. Російські кораблі почуваються там вільно, а маючи на озброєнні ракети «Гарпун», F-16 могли б трошки «прорідити» Чорноморський флот, відправити його вслід за «Руським кораблем», — розповів він.