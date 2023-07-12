Складні технічні моменти - Кулеба про графік появи перших F-16 в Україні

https://racurs.ua/ua/n185036-skladni-tehnichni-momenty-kuleba-pro-grafik-poyavy-pershyh-f-16-v-ukrayini.html

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Перші F-16 мають літати в українському повітряному просторі згідно з графіком до кінця першого кварталу наступного року.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив «Радіо Свобода», що надання Україні західних винищувачів F-16 пов’язане з дуже складними технічними моментами.

Коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на F-16 у серпні в Данії, результати можуть бути за півроку, заявив 11 липня в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10−12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30−40 людей, — сказав він

Коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформували, повідомив міністр оборони Олексій Резніков після підписання меморандуму.

Окрім України до неї увійшли 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Велика Британія, Швеція та Румунія.

Згідно з домовленостями, українські пілоти та техніки візьмуть участь у тренувальній програмі, в яку також можуть включити інші типи винищувачів.

Західні винищувачі зможуть знищити російські кораблі, які досі почувають себе вільно у Чорному морі і є носіями крилатих ракет, заявив речник Командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україні потрібно декілька ескадрилей, які зможуть це забезпечити.