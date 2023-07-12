Нардеп Людмила Марченко. Фото: «Слуга народу»

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Підозрювану в зловживанні впливом народну депутатку Людмилу Марченко можуть виключити з партії «Слуга народу».

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Членство парламентаря у фракції політичної партії вже призупинено. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції. Про це голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у Telegram.

А помічниця голови партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук сьогодні в коментарі «Громадському» заявила, що Тернопільська обласна організація «Слуги народу» вже достроково припинила повноваження Марченко.

Раніше Марченко та її помічниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідчі заявляють, що парламентар обіцяла військовозобов’язаному чоловікові за 5 тис. 300 дол. надати йому дозвіл для виїзду за кордон.

У прокуратурі повідомляли, що нардеп спільно з помічницею надіслали звернення від благодійної організації до однієї з обласних військових адміністрацій, в якому вказувалося, що чоловік — водій-волонтер. Обох їх викрили після отримання другої частини хабара в розмірі 2 тис. 800 дол.

Нагадаємо, у Тернопільській області Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили помічника народного депутата зі «Слуги народу» на одержанні неправомірної вигоди за внесення у систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону.