Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n185055-armiya-rf-obstrilyala-dva-sela-na-donechchyni-bagato-poranenyh.html

Ракурс

Війська російської федерації 12 липня обстріляли два села в Донецькій області.

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Ворог завдав авіаудару по Званівці Бахмутського району, було влучання у двоповерховий житловий будинок. На момент атаки в будинку перебували господарі, четверо жінок та чоловік дістали поранення. Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.

А з артилерії окупанти гатили по селу Бердичі Очеретинської об'єднаної територіальної громади в Покровському районі. Поранення дістали двоє чоловіків 68 та 83 років. Сусіди на момент обстрілу перебували на вулиці, неподалік власних домівок.

В Офісі генерального прокурора додали, що правоохоронці розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 12 липня внаслідок падіння уламків невідомого військового об'єкта у Запоріжжі дістали поранення 18 осіб. Серед постраждалих є шестеро дітей, які отримали травми різного ступеню тяжкості. До лікарень направили чотирьох дорослих та одну дитину.