В Україні можуть легалізувати медичний канабіс, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n185073-legalizaciya-medychnogo-kanabisu-rada-pidtrymala-zakonoproekt-u-pershomu-chytanni.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 13 липня, підтримала у першому читанні законопроект № 7457, котрий передбачає легалізацію медичного канабісу.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект ухвалено за основу голосами 268 народних обранців:

«Слуга народу» — 183;

«Європейська Солідарність» — 10;

«Батьківщина» — 1;

«Платформа за життя та мир» — 16;

«Голос» — 19;

«Відновлення України» — 11;

«За майбутнє" - 8;

«Довіра» — 12;

позафракційні — 8.

У пояснювальній записці законопроекту вказано, що він пропонує суттєвий перегляд врегулювання питання законного контрольованого обігу промислових сортів рослин роду коноплі (Cannabis), яке відповідатиме сучасній світовій практиці.

Зокрема, пропонується, щоб жорсткість контролю за обігом сортів рослин роду коноплі (Cannabis) варіювалася залежно від вмісту у них фітоканабіноїдів, які мають психоактивний вплив на людину.

Очікується, що такі зміни не лише дозволять застосовувати канабіс у медичних цілях, зокрема для запобігання стражданням пацієнтів та допомоги їх одужанню від складних захворювань, а й нададуть можливість українським ученим вільно досліджувати канабіноїди, що наразі жорстко обмежено вимогами законодавства.