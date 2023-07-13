Сайт уряду Німеччини оновив дані військової допомоги Україні. У ньому є шість установок Gepard

https://racurs.ua/ua/n185078-nimechchyna-onovyla-dani-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-zsu-otrymaly-sche-shist-zenitok-gepard.html

Ракурс

Сайт уряду Німеччини оновив дані військової допомоги Україні. У ньому є шість установок Gepard.

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У червні ФРН повідомила, що до кінця року передасть Україні ще 45 ЗСУ «Гепард» для посилення ППО.

Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Крістіан Фройдінг. Також до кінця року буде поставлено два зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM, а наступного року ще чотири таких комплекси.

Крім того, в останньому пакеті Україна отримала:

понад 3 тис. снарядів калібру 155-мм;

більше тисячі димових боєприпасів калібру 155-мм;

міст для мостоукладача Biber;

мостоукладач Biber;

п’ять автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;

сідельний тягач 8×8 HX81;

чотири напівпричепи;

понад 24 тис. боєприпасів калібру 40 мм;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Раніше «Ракурс» писав, що Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard.

Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу Бундесверу, 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 тис. артилерійських снарядів, 40 БМП Marder.