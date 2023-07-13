В Україні створили карту нерухомості УПЦ МП

https://racurs.ua/ua/n185081-v-ukrayini-stvoryly-kartu-neruhomosti-upc-mp.html

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NGL. media спільно з YouControl створили карту нерухомості УПЦ МП.

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У базу даних зібрали 2 тис. 876 будинків та 3 тис. 800 земельних ділянок, якими користується московська церква, та їхню форму власності.

Ці дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП. Ще частину майна не вдалося нанести на карту через відсутні координати, тож насправді масштаби володінь московських попів є значно більшими.

Процес переходу громад УПЦ під юрисдикцію ПЦУ триває з 2019 року, після отримання Томосу про автокефалію ПЦУ, проте набирав обертів після російського вторгнення у 2022 році.

Станом на початок липня до ПЦУ перейшли майже 1500 громад УПЦ (13% від загальної кількості), проте не завжди ці зміни належним чином оформлені у держреєстрах. Траплялися і випадки, коли громади заявляли про перехід до ПЦУ, але пізніше відмовлялися від таких намірів, або ж переходили у статус «незалежних».