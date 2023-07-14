ПВК «Вагнера» вже не воює в Україні. Фото:

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Підрозділи ПВК «Вагнера» більше не воюють в Україні.

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Американська розвідка стверджує, що «більшість» найманців досі перебувають на тимчасово окупованих росією територіях України. Однак на фронті «вагнерівців» зараз немає. Про це речник Пентагону та бригадний генерал Патрик Райдер заявив під час брифінгу, повідомляє «Голос Америки».

На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили «Вагнера» брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні, — зазначив він.

Райдер також підтвердив, що в Україну вже доставлено касетні боєприпаси зі Сполучених Штатів. Однак він не уточнив, чи почали ЗСУ вже використовувати це озброєння.

Нагадаємо, після невдалого одноденного бунту засновника ПВК «Вагнера» євгенія пригожина та його бойовиків у кремлі оголосили, що ватажок найманців виїде в Білорусь. Російський диктатор володимир путін запропонував «вагнерівцям» три варіанти дій, один із яких — заслання до білорусі.

Згодом один із командирів ПВК «Вагнера» заявили, що бойовики перебувають у так званій відпустці до початку серпня, а потім почнуть передислоковуватися до білорусі.

Джерело: «Голос Америки»