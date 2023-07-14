Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання чергової Ставки головного головнокомандувача.

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Глава держави 14 липня заслухав доповіді командувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександра Тарнавського. Говорили про ситуацію на фронті, просування на певних напрямках та оборону позицій. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Міністр оборони України Олексій Резніков доповів про нові оборонні пакети, а віце-прем'єр Олександр Кубраков — про покращення логістики постачання.

З доповідей міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та командувача Сил логістики ЗСУ Олега Гуляка стало відомо про хороший результат щодо нарощування виробництва українських безпілотників.

На Ставці також піднімалося питання щодо захисту атомних станцій України та північного кордону. Про те, чи можлива загроза з півночі, доповідав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з білорусі — відсутня, — наголосив Зеленський.

Тим часом речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Києві заявив, що росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з білорусі, де вони проходили тренування й підготовку. А По той бік кордону в ДПСУ не бачать, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в Держаній прикордонній службі України заявили, що білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК «Вагнер». Сили оборони знають про цю потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.