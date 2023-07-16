Українські війська, ймовірно, звільнили село Старомайорське на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n185162-ukrayinski-viyska-ymovirno-zvilnyly-selo-staromayorske-na-donechchyni-karta.html

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Про звільнення від окупантів села Старомайорське на Донеччині повідомили 16 липня кілька російських військкорів. Офіційної інформації ЗСУ про це ще не було.

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Бої під Старомайорським тривали близько місяця. Село знаходиться в долині річки Мокрі Яли. Сусідній Рівнопіль Сили оборони звільнили 26 червня, Макарівку — у середині червня.

Після залишення Старомайорського росіяни не здатні утримати сусіднє Урожайне на іншому березі річки.

Із зайняттям цих сіл українська армія закінчує урізання так званого Уремівського виступу та виходить на перші рубежі «лінії Суровікіна» під Старомлинівкою.

За півтора місяця українській армії вдалося просунутися у цьому районі на 5−15 км.

Старомайорське — це продовження шляху на Старомлинівку, яку вважають тактичною метою настання ЗСУ під Великою Новосілкою.

На Східному напрямку Сили оборони знищили 116 російських окупантів, 236 — поранили, 9 — взяли в полон. Зокрема за минулу добу знищено 2 броньовики, 3 танки, 3 гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та командно-спостережний пункт, повідомив 16 липня речник Східного угруповування військ в ефірі телемарафону.