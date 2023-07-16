Двоє чоловіків підірвалися, намагаючись розібрати ВНП, фото: «Район.in.ua»

https://racurs.ua/ua/n185176-u-harkovi-dvoie-cholovikiv-pidirvalysya-pry-sprobi-rozibraty-nevidomyy-prystriy.html

Ракурс

У Харкові двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

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Інцидент стався сьогодні, 16 липня, близько 17.15 у Немишлянському районі міста.

Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба Харківської ОВА.

Попередньо встановлено, що двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба, — зазначають в ОВА.

Постраждалих госпіталізували.

Крім того, на Харківщини сьогодні у полі підірвався трактор. Інцидент стався поблизу селища Андріївка Донецької територіальної громади, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Правоохоронці встановили, що під час виконання польових робіт 53-річний водій допустив наїзд на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Трактор «К-700» зазнав пошкоджень, чоловік від госпіталізації відмовився, — зазначають у поліції

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.