Як зараз виглядає Кримський міст

https://racurs.ua/ua/n185180-yak-zaraz-vyglyadaie-krymskyy-mist-video.html

Ракурс

Вибухи на Кримському мосту сталися минулої ночі о 3.04 та 3.20. Зі слів представника окупаційної російської влади півострова Сергія Аксьонова, на Кримському мосту «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори». Пропагандистські ЗМІ росії повідомили про падіння «прольоту».

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Згодом з’явилося відео наслідків удару по мосту.

Водночас очільниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі «Суспільне Спротив» вказала, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією, адже 17 липня закінчується дія «зернової угоди».

При тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запрограмованим ними ж сценарієм, — додала Гуменюк.

На її думку, рекомендації окупаційної влади населенню їхати в об’їзд через окуповані Запорізьку та Донецьку області можуть бути спрямовані на те, щоб збільшити кількість людей в цих регіонах та звинувачувати Сили оборони в порушенні правил ведення війни під час контрнаступу.