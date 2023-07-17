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Ракурс
росія тримає в Чорному морі 10 кораблів, загальний залп - 12 ракет

росія тримає в Чорному морі 10 кораблів, загальний залп — 12 «Калібрів»

17 лип 2023, 10:20
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росія тримає в Чорному морі 10 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України станом на ранок 17 липня.


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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп 12 ракет. В Азовському морі — один ворожий корабель, — йдеться у повідомленні ВМС.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів серед яких один ракетоносій 16-ти «Калібрів».

За добу, в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 33 судна, з них дев’ять суден рухалися з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 16 суден, з них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — підсумували в ВМС.

Джерело: Ракурс


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