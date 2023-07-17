Армія рф перейшла у наступ біля Куп'янська та перекидає резерви до Бахмута

https://racurs.ua/ua/n185211-armiya-rf-pereyshla-u-nastup-bilya-kup-yanska-ta-perekydaie-rezervy-do-bahmuta-karta.html

Ракурс

Армія рф перейшла у наступ на Куп’янському напрямку.

.

Про це 17 липня заявив командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський.

Поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків, — цитує генерала прес-служба Сухопутних військ.

За його словами, ситуація на східному напрямку залишається складною, загарбники усіляко намагаються відвернути увагу українських військових від наступу в районі Бахмута.

Зустрівся з командирами частин нашого угруповання для корегування планів, прийняли всі необхідні рішення для стабілізації ситуації на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, — сказав генерал.

Також, за його словами, росія активно перекидає додаткові сили в район Бахмута, щоб зупинити наступ українських військових. Загалом ситуація на Східному напрямку «залишається складною».

Під Куп’янськом та Лиманом майже стільки ж військ, як було в Афганістані — понад 100 тисяч, — заявив речник Східного командування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Зараз на Лімано-Куп'янському напрямку зосереджено дуже потужне угруповання. Понад 100 тис. особового складу, понад 900 танків та 370 РСЗВ.

У Генштабі увечері 17 липня повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.