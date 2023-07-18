ЗСУ показали застосування ракет Zuni з Су-24

https://racurs.ua/ua/n185229-zsu-pokazaly-zastosuvannya-ukrayinskymy-shturmovykamy-su-25-raket-zuni-video.html

Ракурс

Українські військові показали застосування американських ракет «повітря-земля» Zuni штурмовиками Су-24.

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Відео роботи бойової авіації Повітряних сил ЗСУ опублікував канал «Мазут СД» в YouTube.

Пуски некерованих авіаційних ракет по позиціях російських окупантів українські літаки здійснюють з кабрування. Це запуск некерованих ракет з літака або гелікоптера у положенні, коли ніс літального апарату дивиться вгору.

На опублікованому відео демонструють різні епізоди застосування українськими штурмовиками ракет Zuni, які США передають Україні в рамках військової допомоги. Відео показує, як ударні літаки ЗСУ летять до лінії фронту для виконання бойового завдання.

Політ Су-24 здійснюють на малій висоті, щоб їх не зафіксували російські радари та не дістали ворожі далекобійні засоби протиповітряної оборони.

Для ударів некерованими ракетами Zuni по окупантах перед лінією зіткнення штурмовики виконують пуски у режимі кабрування: льотчик задирає ніс літака вгору та здійснює пуск, у такому випадку ракети летять по навісній траєкторії.

Ці авіаційні 127-мм ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об'єктів та колон ворожої техніки на марші. Пуски Zuni здійснюють із контейнера LAU-10, який має чотири направляючих.

У січні цього року Сполучені Штати включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тис. авіаційних некерованих ракет Zuni.

«Мілітарний» пише, що основні характеристики ракети Zuni такі:

Діаметр: 127 мм

Довжина: 2790 мм

Маса: 46,3−61,6 кг (залежить від типу двигуна та бойової частини)

Маса бойової частини: 20,7−25,6 кг

Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна, димова

Максимальна швидкість: 725 м/c

Дальність стрільби: 8 км.

У ЗСУ носіями цих американських ракет стали штурмовики Су-24, які уражають укріплення та інші наземні об'єкти російських окупаційних сил на лінії фронту.