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Агенти рф в Польщі планували підірвати потяг з допомогою Україні. Фото:
Російська агентура в Польщі планувала підірвати потяг із допомогою Україні — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n185270-rosiyska-agentura-v-polschi-planuvala-pidirvaty-potyag-iz-dopomogou-ukrayini-zmi.htmlРакурс
Мережу російських агентів викрили на території Польщі.
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Ворожі диверсанти планували влаштувати диверсії на залізницях проти потягів, які прямують до України зі зброю та гуманітарною допомогою. Вказівки про плани підривати потяги, які прямують з допомогою в Україну, були описані серед 66 томів справи. Спецслужби Польщі саме й тому почали відловлювати агентуру країни-агресора. Про це пише Gazeta Polska.
Анонім, який знайомий із матеріалами справи, заявив, що арешти було розпочато, бо існував великий ризик диверсій на залізничних шляхах.
За інформацію ЗМІ, мережа російських агентів була доволі «свіжою», її створили ще на початку 2023 року. Агенти напряму від рф отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті.
Gazeta Polska відзначає, що викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.
Нагадаємо, у березні співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох іноземців «з-за східного кордону», які мали працювати на замовлення російських спецслужб. Зловмисники намагалися зірвати поставки зброї Україні.
Джерело: Gazeta Polska
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