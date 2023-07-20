На аеродромах в окупованому Криму прогриміли вибухи - соцмережі

https://racurs.ua/ua/n185302-na-aerodromah-v-okupovanomu-krymu-progrymily-vybuhy-socmereji.html

Ракурс

У районі військового аеродрому в Новофедорівці, а також біля Гвардійського в окупованому росіянами Криму чутно вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Там базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк ЧФ рф. Літаки з цього аеродрому використовувалися зокрема для атаки на південні області України.

Окупанти відзвітували про нібито «успішне знищення БпЛА».