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На аеродромах в окупованому Криму прогриміли вибухи - соцмережі
На аеродромах в окупованому Криму прогриміли вибухи — соцмережіhttps://racurs.ua/ua/n185302-na-aerodromah-v-okupovanomu-krymu-progrymily-vybuhy-socmereji.htmlРакурс
У районі військового аеродрому в Новофедорівці, а також біля Гвардійського в окупованому росіянами Криму чутно вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Там базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк ЧФ рф. Літаки з цього аеродрому використовувалися зокрема для атаки на південні області України.
Окупанти відзвітували про нібито «успішне знищення БпЛА».
Згодом адміністратори видалили усі повідомлення, пов’язані із вибухами поблизу військового об'єкта, де базується окремий морський штурмовий авіаполк ЧФ росії, а так званий «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов закликав «зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації».
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